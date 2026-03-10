YKS geç başvuru ekranı 2026: YKS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) için normal başvuru süreci sona erdi. Belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar geç başvuru sürecinde işlemlerini tamamlayabilecek. ÖSYM kılavuzu ile YKS geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. Kılavuzda belirtildiği gibi YKS geç başvuruları 10 Mart Salı günü başladı ve 12 Mart Perşembe günü sona erecek. Peki YKS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? TYT, AYT, YDT ne zaman yapılacak? İşte 2026 YKS geç başvuru ekranı ve ücreti ile üniversite sınavı tarihleri hakkında detaylar...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) için geri sayım sürüyor. TYT, AYT, YDT oturumlarına katılım sağlayacak olan adayların başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, YKS geç başvuru tarihinde işlemlerini tamamlayabilecek. ÖSYM sınav takvimine göre, üniversite sınavı geç başvuruları 10-12 Mart tarihlerinde alınacak. Peki, 2026 YKS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2026 YKS geç başvuru ekranı ve ücreti ile TYT, AYT, YDT tarihleri hakkında bilgiler…
2026 YKS GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) geç başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2026 YKS geç başvuruları, 10 Mart Salı günü saat 10.00 itibarıyla başladı ve 12 Mart Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.
2026 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.
Buna göre YKS geç başvuru ücreti, TYT-AYT-YDT oturumlarının her biri için 1.050 TL olarak belirlendi.
2026 YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS geç başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
Başvuru süreci şu şekilde ilerleyecek:
AİS Girişi: Adaylar, ÖSYM AİS sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapacak.
Sınav Seçimi: Girmek istedikleri sınav oturumlarını seçerek başvurularını tamamlayacak.
Ödeme İşlemi: Geç başvuru ücretini belirtilen ödeme kanallarından yatıracaklar.
2026 YKS TARİHLERİ: TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü (Saat: 10.15),
2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 10.15),
3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 15.45) uygulanacak.
YKS SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.