YKS'ye başvuruda bulunan kişi sayısı gündeme geldi. Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları sınavları TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Peki, YKS kaç kişi girecek, kaç kişi başvuru yaptı? İşte detaylar...