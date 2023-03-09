ÖSYM 2023 Sınav Takvimi'nde yer alan YKS başvuru, sınav ve sonuç tarihleri, Milletvekili Genel ve Cumhurbaşkanı seçimleriyle çakışma olasılığı nedeniyle sınav takviminden çıkarıldı. Ancak henüz resmileşmemekle beraber 14 Mayıs'ta yapılmasıyla ilgili gelen açıklamlar üzerine YKS sınav tarihi ÖSYM 2023 sınav takviminde yer aldı. Peki, 2023 YKS TYT ve AYT ne zaman? 2023 YKS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte merak edilen soruların cevabı...