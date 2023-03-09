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YKS 2023 sınav ve başvuru tarihleri belli oldu! ÖSYM takvimi YKS tarihi

YKS 2023 sınav tarihi ÖSYM tarafından dün kamuoyuyla paylaşıldı. Sınav tarihiyle birlikte başvuru ve sonuç tarihleri de belli oldu. Bilindiği üzere YKS tarihi 2023 ÖSYM Sınav Takvimi içerisinde yer almış ancak seçim tarihiyle çakışma ihtimaline karşın takvimden çıkarılmıştı. Seçim tarihinin resmi olmasa da netleşmesiyle birlikte ÖSYM 2023 sınav takviminde YKS sınav tarihleri de yerini aldı. Peki, 2023 YKS TYT ve AYT ne zaman? 2023 YKS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte merak edilen soruların cevabı...

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  • YKS ne zaman? TARİH AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM sınav takvimi: YKS (TYT - AYT) başvuru, sınav ve sonuç tarihi

    ÖSYM 2023 Sınav Takvimi'nde yer alan YKS başvuru, sınav ve sonuç tarihleri,  Milletvekili Genel ve Cumhurbaşkanı seçimleriyle çakışma olasılığı nedeniyle sınav takviminden çıkarıldı. Ancak henüz resmileşmemekle beraber 14 Mayıs'ta yapılmasıyla ilgili gelen açıklamlar üzerine YKS sınav tarihi ÖSYM 2023 sınav takviminde yer aldı. Peki, 2023 YKS TYT ve AYT ne zaman? 2023 YKS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte merak edilen soruların cevabı...
  • YKS ne zaman? TARİH AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM sınav takvimi: YKS (TYT - AYT) başvuru, sınav ve sonuç tarihi

    YKS TARİHİ AÇIKLANDI!

    ÖSYM açıklaması şu şekilde;

    2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

    17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

    18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

    Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
  • YKS ne zaman? TARİH AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM sınav takvimi: YKS (TYT - AYT) başvuru, sınav ve sonuç tarihi

    YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

    ÖSYM açıklaması ile sınava başvurular, 8 - 23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

    KS BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

    Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

    YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS ne zaman? TARİH AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM sınav takvimi: YKS (TYT - AYT) başvuru, sınav ve sonuç tarihi

    ÖSYM'DEN DEPREM BÖLGESİ KARARI!

    ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler.

     
  • YKS ne zaman? TARİH AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM sınav takvimi: YKS (TYT - AYT) başvuru, sınav ve sonuç tarihi

    ÖNEMLİ DUYURU

    Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.
  • YKS ne zaman? TARİH AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM sınav takvimi: YKS (TYT - AYT) başvuru, sınav ve sonuç tarihi

    YKS 2. DÖNEM KONULARI DAHİL DEĞİL!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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