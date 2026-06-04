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        Haberler Bilgi Gündem YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? YKS 2026: TYT, AYT, YDT sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

        YKS sınav giriş yerleri yayımlandı mı? YKS 2026: TYT, AYT, YDT sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

        YKS'ye girecek milyonlarca aday, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını büyük bir merakla bekliyor. ÖSYM tarafından erişime açılacak belgelerle birlikte öğrenciler, sınava hangi okulda ve salonda katılacaklarını öğrenebilecek. Sınav yerlerine ilişkin duyuru ve sorgulama ekranı adayların gündeminde yer almayı sürdürürken, gözler ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, 2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı, TYT, AYT ve YDT giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

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        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 23:19 Güncelleme:
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan sınav öncesinde adaylar, sınava hangi merkezde katılacaklarını öğrenmek için sınav giriş belgelerine odaklanmış durumda. Öğrenciler, sınav yerlerinin açıklanmasına ilişkin ÖSYM’den gelecek resmi duyuruyu yakından takip ederken, konuya dair “2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı, TYT ve AYT giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte merak edilen tüm detaylar…

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        YKS 2026 NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.

        21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak.

        Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te yapılacak. Böylece 2026 YKS, iki gün süren üç oturumla tamamlanmış olacak.

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        YKS 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        YKS sınav giriş belgesi hakkında ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında sınav yerlerinin genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor.

        Buna göre 2026 YKS giriş belgelerinin de 10 Haziran 2026 civarında açıklanması bekleniyor.

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        YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        2026 YKS sınav yerleri, giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte belli olacak. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini görüntüleyebilecek.

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