YKS sınav giriş yerleri belgesi TYT, AYT ve YDT sınavlarına katılacak öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı takvimine göre 2023 YKS sınavı 17 ile 18 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek. YKS sınav giriş yerleri için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. YKS sınav yerleri giriş belgesi ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. İşte 2023 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...