Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan sınav öncesinde adaylar, sınava hangi merkezde katılacaklarını öğrenmek için sınav giriş belgelerine odaklanmış durumda. Öğrenciler, sınav yerlerinin açıklanmasına ilişkin ÖSYM’den gelecek resmi duyuruyu yakından takip ederken, konuya dair “2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı, TYT ve AYT giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte merak edilen tüm detaylar…