YKS sınav tarihi: 2026 YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
ÖSYM tarafından yürütülen 2026 YKS başvuru süreci tamamlandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan sınav için hazırlıklarını sürdürürken, şimdi gözler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, sınava girecekleri okul, salon ve saat bilgilerini öğrenmek için ÖSYM'nin duyurusunu bekliyor. Peki, YKS giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? İşte merak edilen detaylar…
2026 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM 2026 yılı sınav takvimi kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20–21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
ÖSYM tarafından YKS sınav giriş belgelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Sınava katılacak adayların yer alacağı salon ve bina bilgilerini içeren belgeler yayımlandığında, bu bilgilere Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişim sağlanabilecek.
YKS: TYT, AYT VE YDT OTURUM SAATLERİ
YKS 1. Oturum TYT 20 Haziran Cumartesi saat 10:15,
YKS 2. Oturum AYT 21 Haziran Pazar saat 10:15,
YKS 3. Oturum YDT 21 Haziran Pazar saat 15:45’te başlayacak.
2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da ÖSYM tarafından ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM’nin yayınlayacağı kılavuz doğrultusunda yapacak.