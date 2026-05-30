YKS SINAV VE GİRİŞ YERLERİ 2026: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 YKS TYT - AYT sınavları ve giriş belgeleri
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamada! 2026 YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı ancak kritik tarih yaklaşıyor. TYT ve AYT oturumları öncesinde giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı büyük merak konusu olurken, adaylar "Sınav yerleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.
YKS SINAV TAKVİMİ 2026
ÖSYM’nin açıkladığı 2026 sınav takvimine göre YKS oturumları Haziran ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek. Sınav süreci, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak. Adayların temel bilgi ve becerilerinin ölçüleceği bu ilk oturumun ardından, 21 Haziran 2026 Pazar günü sabah saatlerinde Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
YKS adaylarının en çok araştırdığı başlıkların başında sınav giriş belgeleri geliyor. ÖSYM’nin önceki yıllardaki takvimi dikkate alındığında, sınav yerlerinin genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce ilan edildiği biliniyor. Bu doğrultuda 2026 YKS giriş belgelerinin de 10 Haziran civarında erişime açılması öngörülüyor.