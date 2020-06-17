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YKS sınavı ne zaman? YKS giriş belgesi alma ekranı! ÖSYM YKS 2020 sınavı hakkında

YKS 2020 için sayılı günler kaldı. Üniversite eğitimi almak isteyen milyonlarca öğrenci iki oturumda gerçekleşecek olan YKS sınavına girecek. Peki, YKS ne zaman? İşte, YKS giriş belgesi alma ekranı

YKS sınavı

YKS sınavı ne zaman? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci YKS sınavında ter dökecek. Koronavirüs sebebiyle ertelenen sınav tarihleri ÖSYM tarafından yeniden belirlendi.

YKS SINAVI NE ZAMAN 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan coronavirüs normalleşme planları kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran’da yapılacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Haziran 2020'de uygulanacak 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),28 Haziran 2020'de uygulanacak 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2020-YKS TYT ve 2. oturum AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra; YKS 3. oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.


YKS SINAV SÜRESİNE VE BARAJ PUANINA DÜZENLEME

YÖK, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM GİRİŞ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

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