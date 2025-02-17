YKS son başvuru tarihi 2025! YKS başvuruları ne zaman bitiyor?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başvuru süreci ile başladı. Hatırlanacağı gibi YKS başvuruları, 6 Şubat tarihinde başlamıştı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olarak üç oturum şeklinde uygulanacak YKS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilmektedir. Henüz başvuru yapmayan üniversite adayları, YKS başvurularının sona ereceği tarihi gündemine aldı. Peki, YKS son başvuru tarihi ne zaman? İşte 2025 YKS son başvuru tarihi...
YKS başvuruları 6 Şubat tarihi itibarıyla başladı. Başvuruların başlamasının ardından, YKS başvurularının sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. TYT, AYT, YDT üç oturumdan oluşan üniversite sınavı YKS başvuruları “ais.osym.gov.tr” adresi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Peki, "YKS başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2025 YKS başvurularının sona ereceği tarih...
2025 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvurularının başladığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacaktır. 21 Haziran 2025 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.45’ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2025-MSÜ) başvuran adayların da Millî Savunma Bakanlığı tarafından Millî Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2025-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2025-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır.
Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekmektedir.''
YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre YKS başvuruları için son tarih 3 Mart olarak açıklandı
YKS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2025 YKS başvuru ücreti, her oturum için 450,00 TL olarak belirlendi.
Ücret ödeme için son gün ise 4 Mart 2025.
2025 YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2025 TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü,
Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü uygulanacak.