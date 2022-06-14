Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı için heyecanlı bekleyişte sona gelindi. Bu hafta sonu 3 oturumda yapılacak olan YKS sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Üniversite sınav sonuçları açıklanma tarihi