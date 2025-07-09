TYT, AYT, YDT YKS sonuç tarihi belli oldu! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21-22 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda uygulanan üniversite sınavının ardından, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. YKS soru ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlanırken, adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol etme fırsatını yakaladı. Peki, "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
YKS sonuçları için geri sayım başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanan üniversite sınavının ardından, YKS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamarına çevrildi. Peki, "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT sonuçları açıklanadı mı?" İşte detaylar...
2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.
2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA TERCİH DÖNEMİ BAŞLAYACAK
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu kullanarak tercihlerini yapabilecek.
Tercih işlemlerine dair detayların ise sonuçların açıklanacağı gün veya hemen sonrasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.