YKS sonuçları için geri sayım başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanan üniversite sınavının ardından, YKS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamarına çevrildi. Peki, "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT sonuçları açıklanadı mı?" İşte detaylar...