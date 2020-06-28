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YKS soruları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih

YKS 2020 heyecanı devam ediyor. Milyonlarca öğrenci üniversite sınavında ter döktü. Peki, YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili detaylar haberimizde...

YKS soruları

YKS soruları ne zaman açıklanacak? Soruları üniversite sınavına giren öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İki oturumlu olan AYT TYT YDS sınavı bugün gerçekleşti. ÖSYM 2020 akademik takviminde YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bildirdi. İşte detaylar...

YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıllara baktığımızda YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınav tarihinden iki hafta sonra yayınlanmış. ÖSYM tarafından açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

YKS SONUÇLARI 2020

ÖSYM'NÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

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