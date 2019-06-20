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YORUM KURALLARINI OKUDUM

YKS tercih kılavuzu 2019! YKS tercih başvuru tarihleri nedir?

YKS tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. İşte 2019 YKS tercih başvuru tarihleri

YKS tercih kılavuzu

Merakla beklenen YKS tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (link: http://osym.gov.tr) osym.gov.tr internet sitemizde yayınlanmıştır. Tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim." açıklamasında bulundu.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

 

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

 

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YORUMLAR

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