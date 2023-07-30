YKS tercih sonuçları 2023: YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
20 Temmuz'da YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşın gözü YKS tercihlerinin biteceği tarih ve tercih sonuçlarının açıklanacağı güne çevrildi. 27 Temmuz'da başlayan tercihler hakkında merak edilen, "YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
YKS’ye giren öğrenciler, 20 Temmuz’da sonuçların açıklanmasıyla tercih sonuçlarının netleşeceği tarihi araştırmaya başladı. Süreç hakkında arama motorlarında ilk sıralarda olan, “YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi netleşti mi?” sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR!
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde arasında yapılacağını duyurmuştu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor.
YKS ÖN BİLGİLENDİRME KILAVUZU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na "http://osym.gov.tr" sitesinden ulaşabilirsiniz.
YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurmuştu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih işlemleri 8 Ağustos tarihinde sonlanacak. Buna göre; yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması öngörülüyor.
Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların bir hafta içinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor. Bilgiler geldikçe haberimizin içeriği güncellenecektir.