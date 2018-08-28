YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekleyen adaylar sosyal medya üzerinden #tercihimiacikla etiketi altında paylaşımlarda bulundu. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilere ek tercih imkanı da tanınacak. Ek tercih döneminde üniversiteler boş kontenjanlarını açıklayacak ve herhangi bir okula yerleşememiş adaylar tekrar tercih işlemlerini yapabilecek. YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek tercihler ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları hangi tarihler arasında yapılacak? İşte, binlerce adayın merak ettiği bu soruların cevabı...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavı 30 Haziran 2018 ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmıştı. Sonuçlarını öğrenen adaylar puanlarına göre tercihlerini yaptı. 14 Ağustos tarihinde tercih dönemi sonra erdi. Tercihlerin yapılmasının üstünden 14 gün geçti ancak tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyurulmasa da üniversite kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacağı biliniyor. Bunun üzerine tercihlerin bu hafta içinde açıklanması gerekiyor. Haftanın bitmesine 3 gün kala adaylar için heyecan dorukta. Çünkü sınav sonuçları her an açıklanabilir.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır. Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. 2018 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2018 yılı yerleştirme puanları ile 2018 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK’e elektronik ortamda iletilecektir. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylar; kılavuz bilgilerine, sınavlar ve başvurular ile ilgili duyurulara ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişeceklerdir. Ayrıca, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine giriş yapabileceklerdir. Adayların, ÖSYM’nin bu internet adreslerinde yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:

a) Bireysel başvuru hakkı olan adaylar için internet aracılığıyla bireysel başvuru yapma

b) Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme

c) ÖSYM’nin belirleyeceği tarihlerde, sınava ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini değiştirme/güncelleme

d) Eğitim bilgilerini ve diploma notu/puanı bilgilerini öğrenme, varsa engel durumu bilgilerini görme/inceleme

e) Sınava Giriş Belgesi edinme

f) Sınav sonuç bilgilerini öğrenme

g) Yükseköğretim programları tercihlerini yapma

h) Yerleştirme sonuçlarını öğrenme

ı) Cevap kâğıdını görüntüleme

i) Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.

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EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından

http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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