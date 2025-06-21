YKS'de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? YKS'de 3 yanlış mı 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor?

YKS KAÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025 YKS’de puanlama sistemi önceki yıllarda olduğu gibi devam ediyor. Her test için doğru ve yanlış cevap sayıları ayrı ayrı değerlendiriliyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak, adayın ilgili testten aldığı ham puan (net sayısı) hesaplanıyor. Yani, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürüyor. Bu kural, TYT, AYT ve YDT oturumlarının tüm testlerinde uygulanıyor.