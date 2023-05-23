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Yoğun bakıma alınan Christoph Daum'dan iyi haber!

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum'dan sevindirici haber geldi. 69 yaşındaki teknik adam, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

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  • Yoğun bakıma alınan Christoph Daum'dan iyi haber!

    Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı, bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u da çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Akciğer kanseri olan 69 yaşındaki futbol adamından sevindirici haber geldi. 
  • Yoğun bakıma alınan Christoph Daum'dan iyi haber!

    Daum, yoğun bakıma alındığı Köln'deki üniversite kliniğinden açıklamada bulunarak şunları söyledi: 
  • Yoğun bakıma alınan Christoph Daum'dan iyi haber!

    "DAHA İYİYE GİDİYORUM"

    "Bugün ikinci kez kemoterapiye başlıyorum. Tüm ilaçları alıyorum ve besleniyorum. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Kemoterapiye rağmen bu hafta sonu tekrar spor yapmak istiyorum. Kötü zamanlar geçirdiğinizde dahi her zaman ayağa kalkmanız, dik durmanız ve geleceği umutla bakmanız önemli."
  • Yoğun bakıma alınan Christoph Daum'dan iyi haber!

    Sport Bild'de yer alan haberde; Christoph Daum'un, oğlu Jean-Paul'ün mezuniyet töreni için New York'ta olduğu ve burada nefes darlığı nedeniyle hastaneye yattığı belirtildi. Burada 4 gün geçiren Daum, dostu olan Lufthansa yönetim kurulunun eski üyesi Reiner Calmund'un özel bir uçak ayarlamasıyla Köln'e döndü ve burada yoğun bakıma alındı.
  • Yoğun bakıma alınan Christoph Daum'dan iyi haber!

    Pazartesi gününden bu yana Köln'deki üniversite kliniğinde yatan Daum'un cuma günü hastaneden ayrılması bekleniyor.
  • Yoğun bakıma alınan Christoph Daum'dan iyi haber!

    Christoph Daum geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelerek 2 lig şampiyonluğu yaşadığı Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etmişti. 

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