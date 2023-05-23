"DAHA İYİYE GİDİYORUM"

"Bugün ikinci kez kemoterapiye başlıyorum. Tüm ilaçları alıyorum ve besleniyorum. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Kemoterapiye rağmen bu hafta sonu tekrar spor yapmak istiyorum. Kötü zamanlar geçirdiğinizde dahi her zaman ayağa kalkmanız, dik durmanız ve geleceği umutla bakmanız önemli."