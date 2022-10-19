Yok artık! Seyir halinde direksiyonu söktü 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, seyir halindeki aracın direksiyonunu söken sürücü, trafiği tehlikeye sokan o anları sosyal medyadan yayınladı.

Olay, geçen günlerde Pendik ilçesi sahil yolunda meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu söktü.

Trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anları arkadaşına kayda aldıran sürücü, daha sonra sosyal medyada yayınladı.