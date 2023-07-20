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        Haberler Gündem YÖK Başkanı Özvar'dan üniversite adaylarına tercih süreciyle ilgili öneriler

        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversite adaylarına tercih süreciyle ilgili öneriler

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların, istedikleri programlar hakkında en kapsamlı ve doğru bilgiye YÖK Atlas aracılığıyla ulaşabileceğini bildirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 10:00
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        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversite adaylarına tercih süreciyle ilgili öneriler
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        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YKS sonuçlarının adaylara ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

        Sınav sürecinde yoğun şekilde çalışan adaylar ile onlara destek oldukları için aileler ve öğretmenlere teşekkürler eden Özvar, "Önünüzde, sizlerin bundan sonraki yükseköğretim hayatını belirleyecek tercih dönemi var. İstediğiniz programlar hakkında en kapsamlı ve doğru bilgiye YÖK Atlas aracılığıyla ulaşabilirsiniz. YÖK Atlas ile programların altyapıları, akademik kadroları, yerleşen öğrenciler, başarı sıralamaları ve kontenjanlar gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

        YKS TERCİH LİSTEM MODÜLÜYLE TERCİH LİSTESİ OLUŞTURULABİLİR

        Özvar, adayların tercih edeceği programlar hakkında karar verirken, Lisans ya da Önlisans Tercih Sihirbazı modülünden detaylı inceleme yapabileceğini belirterek, şunları kaydetti: "YKS Tercih Listem modülünü kullanarak tercih listesi oluşturabilirsiniz. Yükseköğretim öğrencilerimizin daha iyi koşullarda ve nitelikli eğitim almaları için Yükseköğretim Kurulu olarak çalışmalarımızı sürdürmekte ve öğrencilerimize burs, staj ve mezuniyet sonrası istihdam konularında avantajlar sunmaktayız. Yükseköğretim kurumlarımızın sizlere sağlayacağı bilgi ve birikimle mezun olduğunuzda, topluma katkı sağlayacağınıza inancım tamdır. Hepinize tercih döneminde kolaylıklar diliyorum, bahtınız açık olsun."

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