YÖK'e 5 üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) 5 üye seçildi
Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) 5 üyenin seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün YÖK üyesi seçildi.
AA'nın haberine göre; söz konusu karar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.