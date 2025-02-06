Yılın ilk Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için geri sayım devam ediyor. Binlerce aday sınava nerede gireceğini merak ediyordu. Konu ile ilgili ÖSYM’den bir son dakika açıklaması geldi. 2025-YÖKDİL/1 sınava giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Öte yandan ‘’YÖKDİL/1 ne zaman?’’ sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt bulmuştu. İşte, 2025 YÖKDİL giriş belgesi sorgulama ekranı…