YÖKDİL/1 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM ile 2025 YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimine göre yılın ilk YÖKDİL sınavı, Şubat ayında yapılacak. Adayların heyecanlı bekleyişi sürerken YÖKDİL/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Peki 2025 YÖKDİL/1 sınav yerleri nasıl öğrenilir, sınav ne zaman yapılacak? İşte YÖKDİL giriş belgesi alma ekranı ÖSYM AİS...
Yılın ilk Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için geri sayım devam ediyor. Binlerce aday sınava nerede gireceğini merak ediyordu. Konu ile ilgili ÖSYM’den bir son dakika açıklaması geldi. 2025-YÖKDİL/1 sınava giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Öte yandan ‘’YÖKDİL/1 ne zaman?’’ sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt bulmuştu. İşte, 2025 YÖKDİL giriş belgesi sorgulama ekranı…
YÖKDİL/1 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), 16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak.
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!
2025-YÖKDİL/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2025-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.’’
YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, YÖKDİL giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilirler.