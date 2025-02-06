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        Haberler Bilgi Yaşam YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI ÖSYM AİS || 2025 YÖKDİL/1 sınav yerleri nasıl öğrenilir, sınav ne zaman yapılacak?

        YÖKDİL/1 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM ile 2025 YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimine göre yılın ilk YÖKDİL sınavı, Şubat ayında yapılacak. Adayların heyecanlı bekleyişi sürerken YÖKDİL/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Peki 2025 YÖKDİL/1 sınav yerleri nasıl öğrenilir, sınav ne zaman yapılacak? İşte YÖKDİL giriş belgesi alma ekranı ÖSYM AİS...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 14:25 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:25
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        Yılın ilk Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için geri sayım devam ediyor. Binlerce aday sınava nerede gireceğini merak ediyordu. Konu ile ilgili ÖSYM’den bir son dakika açıklaması geldi. 2025-YÖKDİL/1 sınava giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Öte yandan ‘’YÖKDİL/1 ne zaman?’’ sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt bulmuştu. İşte, 2025 YÖKDİL giriş belgesi sorgulama ekranı…

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        YÖKDİL/1 NE ZAMAN?

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), 16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak.

        Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

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        YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!

        2025-YÖKDİL/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ‘’16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2025-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

        16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.’’

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        YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar, YÖKDİL giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilirler.

        YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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