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Yoksulluk sınırı 31 bin 240 TL

TÜRK-İŞ araştırmasının 2023 Mart ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9 bin 591,13 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 31 bin 241,48 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12 bin 469,98 TL’ye yükseldi

Yoksulluk sınırı 31 bin 240 TL
HABERTURK.COM

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Mart 2023 sonuçları açıklandı.

TÜRK-İŞ araştırmasının 2023 Mart ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9 bin 591,13 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 31 bin 241,48 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12 bin 469,98 TL’ye yükseldi.

Çizelge 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)*

Mart

2022

Aralık

2022

Şubat 2023

Mart 2023

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması

1.495,49

2.451,55

2.833,42

2.880,56

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması

1.175,83

1.951,20

2.286,08

2.331,77

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

1.474,86

2.421,55

2.795,02

2.843,06

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

781,9

1.306,27

1.509,74

1.535,72

Açlık Sınırı 4 Kişilik Aile (Gıda Harcaması)

4.928,08

8.130,57

9.425,15

9.591,13

Yoksulluk Sınırı 4 Kişilik Aile (Toplam Harcama)

16.052,37

26.483,94

30.700,83

31.241,47

TÜRK-İŞ’in verilerine göre “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Mart 2023’te şöyle: Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,76 oranında gerçekleşti. İki aylık değişim oranı yüzde 17,96 tespit edildi. Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 94,62 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 114,03 olarak hesaplandı.

Çizelge 2: Gıda Harcamasındaki Değişim %

Aralık’22

Mart’22

Şubat’23

Mart’23

Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı

4,41

8,24

6,32

1,76

Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Değişim Oranı

98,41

20,26

15,92

17,96

Son On İki Ay İtibariyle Değişim Oranı

98,41

76,39

107,02

94,62

On İki Aylık Ortalamalarla Değişim Oranı

106,28

-

112,87

114,03
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