Yol kavgasında kurşun yağdırdı!

İstanbul'da, yol kavgasında silah çeken şahıs kurşun yağdırdı. İki kişinin yaralandığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen gün saat 01.00 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen şahıslardan biri, yine iddiaya göre diğer tarafa küfür ederek yoluna devam etti. Bu duruma sinirlenen diğer araçtaki şahıs diğer aracı kovalamaya başladı.