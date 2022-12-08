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Yol kenarındaki beyaz levhanın ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Yol kenarında bulunan beyaz levhalar özellikle aktif araç kullanıcılarının dikkatini çekmiştir. Şehirler arası otoyol kenarlarında yer alan ve üzerinde bazı rakamların bulunduğu küçük beyaz tabelalar kaza anında hayat kurtarıcı olabiliyor. İşte bu beyaz bilgilendirme tabelasının anlamı...

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  • Yol kenarındaki beyaz levhanın ne işe yaradığını biliyor musunuz? Bu bilgi hayat kurtarıcı olabilir!

    Kontrol kesim levhası olarak adlandırılan otoyol kenarındaki beyaz tabelaların anlamı çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü bakım ağındaki tüm yolları kapsayan bu levhalar yolu tanımlamak için kullanılmaktadır. Kaza ya da acil durum gibi ihtiyaç anında konumu paylaşmak için yardım hatlarını arayarak tabela sayesinde yardım çağırmanız mümkün. İşte kontrol kesim levhası hakkında merak edilen bilgiler...
  • Yol kenarındaki beyaz levhanın ne işe yaradığını biliyor musunuz? Bu bilgi hayat kurtarıcı olabilir!

    KONTROL KESİM LEVHASI NEDİR?

    Trafik işaret levhaları, yol ve çevresinin özelliklerini yazı ve sembollerle sürücülere ve yayalara aktarılmasını sağlar. Bu sebeple trafik işaretleri ve trafik levhaları hem sürücüler hem de trafiğin genel akışı için oldukça önemli bir yere sahiptir. 
  • Yol kenarındaki beyaz levhanın ne işe yaradığını biliyor musunuz? Bu bilgi hayat kurtarıcı olabilir!

    Kontrol kesim tabelası, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bakım ağına dahil yollar üzerinde yolu tanımlamak ve yoldan kaynaklanan sorunların yerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan bir trafik levhasıdır.
  • Yol kenarındaki beyaz levhanın ne işe yaradığını biliyor musunuz? Bu bilgi hayat kurtarıcı olabilir!

    Türkiye'de karayollarının yapımı ve düzeninden sorumlu kurum olan Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılında kurulmuştur. Mevcut yolların bakımı ve onarımı çalışmalarını yürüten kurum aynı zamanda ana güzergahlarda yolların yenilenmesi için de çalışmalar yapmaktadır. 
  • Yol kenarındaki beyaz levhanın ne işe yaradığını biliyor musunuz? Bu bilgi hayat kurtarıcı olabilir!

    Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 3.532 kilometresi yol olmak üzere toplam 68.580 kilometre yol ağına sahiptir.
  • Yol kenarındaki beyaz levhanın ne işe yaradığını biliyor musunuz? Bu bilgi hayat kurtarıcı olabilir!

    KONTROL KESİM LEVHASI NASIL OKUNUR?

    Kontrol kesim levhasının üzerinde yer alan koordinat, enlem ve boylam bilgisi değildir. Levha üzerinde yer alan sayılar sırasıyla karayolunun adı, kesim numarası ve kaçıncı kilometresinde olduğuna dair bilgileri içermektedir.

     
  • Yol kenarındaki beyaz levhanın ne işe yaradığını biliyor musunuz? Bu bilgi hayat kurtarıcı olabilir!

    Örnek üzerinden göstermek gerekirse;

    "100" karayolunun adını, "03" kontrol kesim noktasını, aşağı kısımda yer alan "024" ise  kilometre bilgisini içermektedir.

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