KONTROL KESİM LEVHASI NEDİR?

Trafik işaret levhaları, yol ve çevresinin özelliklerini yazı ve sembollerle sürücülere ve yayalara aktarılmasını sağlar. Bu sebeple trafik işaretleri ve trafik levhaları hem sürücüler hem de trafiğin genel akışı için oldukça önemli bir yere sahiptir.