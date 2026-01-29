Yola tekne düştü, trafik oluştu!

Mahkeme başkanından ''görüntü'' tepkisi

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. Davanın 2.celsesinde savunmalar sona erdi. Duruşmada Zeydan Karalar da savunmasını yaptı