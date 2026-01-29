Habertürk
        Yola tekne düştü, trafik oluştu! | Son dakika haberleri

        Yola tekne düştü, trafik oluştu!

        İstanbul'da Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin çektiği tekne yola düştü. Kazada yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 17:28 Güncelleme: 29.01.2026 - 17:28
        Yola tekne düştü, trafik oluştu!
        Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin çektiği tekne yola düştü. Kazada yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

        DHA'nın haberine göre olay anı çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre orta şeritte seyreden kamyonetin çektiği römorkun üzerinde bulunan kamyonet çekme aparatının kopması nedeniyle yola düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve Karayolları Genel Müdürlüğü Ekipleri geldi. Ekipler yola düşen tekne nedeniyle trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Teknenin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Olay anı çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

