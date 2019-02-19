İstanbul Küçükçekmece'de yolcu dolu minibüse ateş açan saldırganlara araçta bulunan polis memuru da silahıyla karşılık verdi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre, Şirinevler-Şahintepe Mahallesi hattında çalışan bir minibüs şoförü ile tartıştığı kişiler kavga etti. Kavga sonrası minibüs sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Daha sonra minibüs şoförünün kavga ettiği kişiler, saat 23.00 sıralarında Halkalı istikametine yolcu dolu minibüsüyle ilerleyen sürücünün peşine katıldı.

Bir araçtaki şüpheliler takip sırasında Yenibosna civarında minibüse ateş açtı. Yolcular büyük korku yaşadı. Yolcular arasında bulunan bir polis memuru ateş açan saldırganlara silahıyla karşılık verdi. Basın Ekspres yolunda bir süre minibüsü takip eden saldırganlar daha sonra kaçarak uzaklaştı. Minibüs şoförü aracı Halkalı Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.

602575 Günün Özeti (19.02.2019)

