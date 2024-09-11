İstanbul Pendik, Harmandere Mahallesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 7 Eylül Cumartesi günü turist yolcu karşılama işi yapan iki grup arasında yolcu paylaşımı yüzünden kavga çıktı.

KONUŞMAK İÇİN BULUŞTULAR DHA'da yer alan habere göre iki grubun üyeleri durumu konuşmak ve bir anlaşmaya varmak için olay yerinde bir araya geldi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI Ancak tartışma havalimanı dışarısına taşarak karşılıklı silahların çekilmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sırasında silahla yaralanan Süleyman Üzümcü hayatını kaybetti. Olayda iki kişi de yaralandı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis kısa süre içinde kavgaya karışanları tespit etti. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Hastanede tedavileri devam eden iki şüphelinin de gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.