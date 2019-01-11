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Yonca Evcimik ile Cenk Torun, bir araya geldi. Evcimik, o anları sosyal medya hesabından "Bediş ve Oktay’ın selfiesi olmasın mı yani?" notuyla paylaştı. Evcimik'in o paylaşımına çok sayıda beğeni yağdı.