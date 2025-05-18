Youssef En Nesyri, 28. golünü attı
Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, üst üste 2 lig maçında gol atarken, bu sezon tüm kulvarlarda 28. golüne ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Başakşehir maçı öncesi uzun süre suskunluk yaşayan Youssef En-Nesyri, üst üste 2 lig maçında fileleri havalandırdı.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 20'si ilk 11 olmak üzere 32 karşılaşmada forma giyen En-Nesyri, 18. golüne imza attı.
27 yaşındaki forvetin, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 golü bulunuyor.
Tüm kulvarlarda toplam 28 gole ulaşan Faslı forvet, Eyüpspor karşısında 70. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.