Youssef En-Nesyri'ye Ada'dan talip çıktı!
İngiltere ekiplerinden Fulham'ın Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri'yi gündemine aldığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin ise En-Nesyri'yi satmak istemediği vurgulandı.
Giriş: 18.05.2025 - 14:42 Güncelleme: 18.05.2025 - 14:42
1
İngiltere Premier League ekiplerinden Fulham'ın Fenerbahçeli santrfor Youssef En-Nesyri'yi istediği vurgulandı.
2
Africa Foot United'ın haberine göre; Fulham'ın dışında birçok İngiliz ekibi Faslı golcüye ilgi gösteriyor.
3
Öte yandan siyah-beyazlı ekibin transfer yarışına dahil olduğu ve gelecek sezon kadrosunda bulundurmak istediği belirtildi.