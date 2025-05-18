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        Haberler Spor Transfer Youssef En-Nesyri'ye Ada'dan talip çıktı! - Futbol Haberleri

        Youssef En-Nesyri'ye Ada'dan talip çıktı!

        İngiltere ekiplerinden Fulham'ın Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri'yi gündemine aldığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin ise En-Nesyri'yi satmak istemediği vurgulandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 14:42 Güncelleme: 18.05.2025 - 14:42
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        İngiltere Premier League ekiplerinden Fulham'ın Fenerbahçeli santrfor Youssef En-Nesyri'yi istediği vurgulandı.

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        Africa Foot United'ın haberine göre; Fulham'ın dışında birçok İngiliz ekibi Faslı golcüye ilgi gösteriyor.

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        Öte yandan siyah-beyazlı ekibin transfer yarışına dahil olduğu ve gelecek sezon kadrosunda bulundurmak istediği belirtildi.

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        FENERBAHÇE SATMAK İSTEMİYOR

        Haberde, Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi satmak istemediği vurgulandı.

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        BU SEZONKİ PERFORMANSI

        Bu sezon sarı-lacivertli forma ile toplamda 49 maça çıkan yıldız oyuncu, bu müsabakalarda 27 gol atıp 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

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