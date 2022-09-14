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Youtube açıkladı| Ücretsiz kullananlar bu karara çok sinirlenecek

Youtube, yeni bir strateji uygulayacağını açıkladı. Buna göre; video öncesinde gösterilen zorunlu reklam sayısı artırıldı ve 5'e çıkartıldı.

Youtube açıkladı| Ücretsiz kullananlar bu karara çok sinirlenecek

Popüler platform Youtube'dan ilginç bir hamle geldi. Bundan sonra, Youtube'ı ücretsiz olarak kullananlar daha fazla reklam izlemek zorunda kalacak.

Video öncesinde gösterilen reklam sayısı 2'den, 5'e çıkartıldı.Her bir reklam 6 saniye gösterilecek yani her video öncesi 30 saniyelik reklam izlemek şart olacak.

PREMIUM ABONELER ETKİNLENMEYECEK

Youtube'ın yeni reklam stratejisinden, Premium üyeler etkilenmeyecek. Youtube'ın bu hamleyi, ücretli üyelikleri artırmaya yönelik yaptığı düşünülüyor.

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