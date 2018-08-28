Bu yeni özelliğe, Youtube uygulamasının “Hesap” bölümünün altına gelen “İzleme Süresi” kısmından ulaşılabilecek. “İzleme Süresi”ndeki istatistikler, “bugün”, “dün” ve “geçen hafta”nın yanısıra kullanıcıların Youtube’ta günlük ortalama izleme sürelerini de veriyor.

Yeni özellik sayesinde YouTube, kişisel izleme istatistiklerinizin yanısıra, kullanıcılara Youtube’ta geçirdiği zamanı yönetmeyi sağlayan araçları da kullanıma açtı.

YOUTUBE’TA GEÇİRİLEN ZAMANA SINIR

Bunun için, “İzleme Süresi”nin hemen altında yer alan “Youtube’ta geçirdiğiniz zamanı yönetmenizi sağlayan araçlar” kısmında, “Video izlemeye ara vermem gerektiğini hatırlat” özelliğini aktif hale getirmek yeterli oluyor. Kullanıcılar, ara vermeyi hatırlat bölümünden, saat ve dakika girerek hatırlatma sıklıklarını kendileri belirleyebilecek.

GÜNLÜK ÖZET ALINABİLECEK

Yine Youtube’a gelen “İzleme Süresi” yenliğinde, “Sonraki videoyu otomatik oynat” ile “Sesleri ve titreşimleri devre dışı bırak” gibi kontroller de sunuluyor. Ayrıca yine bu bölümde yer alan “Planlı özet” özelliği ile kullanıcılar, izleme süresi istatistikleri ve kontrolleriyle ilgili tüm bildirimlerini de günlük özet şeklinde alabiliyor. Youtube kullanıcıları, bu özellikteki günlük bildirim saatlerini de kişiselleştirebilecek.

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