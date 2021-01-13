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YouTube Trump'ın hesabını dondurdu

YouTube topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını en az 1 hafta süreyle dondurduğunu açıkladı. Daha önce Facebook ve Twitter da Trump'ın hesaplarını askıya almıştı

YouTube Trump'ın hesabını dondurdu
Reuters

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in sahibi olduğu YouTube geçtiğimiz hafta destekçileri Senato binasını basan ABD Başkanı Donald Trump'ın kanalının şiddet çağrısı yaptığı için topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dondurulduğunu açıkladı.

YouTube'dan dün yapılan açıklamada Trump'ın kanalına en azından yedi gün süresince video yükleyemeyeceği ve canlı yayın
da yapamayacağı ifade edilirken bu sürenin uzatılabileceği belirtildi.

Trump'ın yandaşlarına yaptığı konuşmanın ardından bir grup Senato binasını basmış ve yaşanan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmişti. ABD'li sosyal medya şirketleri Twitter Inc, Facebook Inc ve Snap Inc , Donald Trump'ın ABD genel seçimleriyle ilgili ortaya attığı asılsız iddiaların acilen önüne geçmek adına Trump'ın sosyal medya hesaplarını geçici olarak dondurmuşlardı.

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