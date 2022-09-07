Yozgat İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nın ikincisi Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Valilikteki toplantıda konuşan Polat, amaçlarının tarihi ve kültürel değerleri ulusal ve uluslararası platformda tanıtarak kente turist çekmek olduğunu belirterek, "Yozgat'ımız tarih ve turizm şehri. Çamlık Milli Parkımız, bizim baş tacımız. Sarıkaya Roma Hamamı, Kazankaya Kanyonu, yeraltı şehirlerimiz var. Tavium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına üniversitemizle birlikte başlıyoruz." dedi.

Hem yerli hem yabancı turistleri kente çekerek ekonomik girdi sağlamak istediklerini vurgulayan Polat, "Ekonomik geliri sağlamak için de tanıtım yapmak lazım. Tanıtım için de üniversitemiz, belediyemiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile sanayi odamız tek çatı altında birleşerek tanıtım faaliyetlerine başlamalıyız. Yaptığımız çalıştaylardan elde edilen bilgilerden zaten planlamamız belli. İnşallah Yozgat'ın tarihi ve turizm değerlerine dokunacağız, dokunmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelince sunum yapıldı.

Toplantıya, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi katıldı.



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