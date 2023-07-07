Bozok Üniversitesi, Yozgat'a uygun ekmeklik buğdayı belirlemeye çalışıyor

YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından, Yozgat ve Orta Anadolu Bölgesi'ne uygun ekmeklik buğday ıslah çalışması yürütülüyor.

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Aktaş, üniversitenin Yerköy Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gazetecilere, 8 dekar alanda 285 parselde ekmeklik buğday çeşitlerinde yöreye uygun ıslah çalışması yaptıklarını söyledi.

Buğdayda kuru ve sulu koşullar için iki farklı ıslah programı yürütüldüğünü, yüksek performansa sahip çeşitleri belirlemek istediklerini aktaran Aktaş, verim, kalite ve hastalıklara dayanım yönünden 285 farklı melez kombinasyonu üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Aktaş, bu yıl deneme ekimi yapılan ürünlerinden hasat öncesi 6 bin başak seçtiklerini ifade ederek, "Bu materyal üzerinde seleksiyon çalışmaları devam edecek. Üstün özellikleri ile öne çıkan çeşitleri tescil ettirme niyetindeyiz." dedi.

Denemelerde birçok parselde dekardan 700-800 kilogramdan bir tona kadar verim elde ettiklerini anlatan Aktaş, "Bu yıl, iklimde farklı bir yıl oldu. Hem yağış hem gece gündüz sıcaklık farkı açısından uzun yıllar ortalamasında sapmalar oldu. Çeşitlerin adaptasyon yeteneği yüksek. Yüksek verim ve kaliteli ürünler elde ettik." diye konuştu.

Aktaş, kırmızı çeşitler üzerinde ağırlıklı çalışma yaptıklarına da değinerek, "Bölgede domuz zararı fazla olduğu için kılçıklı çeşitlere önem veriyoruz. Yaptığımız çalışmada Yozgat'a uygun yeni çeşitleri tescil ettirip, ülkemize kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.