Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bozok Üniversitesi, Yozgat'a uygun ekmeklik buğdayı belirlemeye çalışıyor

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 16:39
        Bozok Üniversitesi, Yozgat'a uygun ekmeklik buğdayı belirlemeye çalışıyor

        YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından, Yozgat ve Orta Anadolu Bölgesi'ne uygun ekmeklik buğday ıslah çalışması yürütülüyor.

        Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Aktaş, üniversitenin Yerköy Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gazetecilere, 8 dekar alanda 285 parselde ekmeklik buğday çeşitlerinde yöreye uygun ıslah çalışması yaptıklarını söyledi.

        Buğdayda kuru ve sulu koşullar için iki farklı ıslah programı yürütüldüğünü, yüksek performansa sahip çeşitleri belirlemek istediklerini aktaran Aktaş, verim, kalite ve hastalıklara dayanım yönünden 285 farklı melez kombinasyonu üzerinde çalıştıklarını belirtti.

        Aktaş, bu yıl deneme ekimi yapılan ürünlerinden hasat öncesi 6 bin başak seçtiklerini ifade ederek, "Bu materyal üzerinde seleksiyon çalışmaları devam edecek. Üstün özellikleri ile öne çıkan çeşitleri tescil ettirme niyetindeyiz." dedi.

        Denemelerde birçok parselde dekardan 700-800 kilogramdan bir tona kadar verim elde ettiklerini anlatan Aktaş, "Bu yıl, iklimde farklı bir yıl oldu. Hem yağış hem gece gündüz sıcaklık farkı açısından uzun yıllar ortalamasında sapmalar oldu. Çeşitlerin adaptasyon yeteneği yüksek. Yüksek verim ve kaliteli ürünler elde ettik." diye konuştu.

        Aktaş, kırmızı çeşitler üzerinde ağırlıklı çalışma yaptıklarına da değinerek, "Bölgede domuz zararı fazla olduğu için kılçıklı çeşitlere önem veriyoruz. Yaptığımız çalışmada Yozgat'a uygun yeni çeşitleri tescil ettirip, ülkemize kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta acil servislerde 'acemi kasap' yoğunluğu
        Yozgat'ta acil servislerde 'acemi kasap' yoğunluğu
        Otomobilde 12,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı
        Otomobilde 12,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı
        Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        SORGUN'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU  
        SORGUN'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU  
        Yozgat'ta AK Parti 2, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı
        Yozgat'ta AK Parti 2, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı
        Akşener: Meral'e oy istiyorum, Kemal'e oy istiyorum
        Akşener: Meral'e oy istiyorum, Kemal'e oy istiyorum