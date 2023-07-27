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        Yozgat Valisi Ziya Polat OSB'yi ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 16:59
        Yozgat Valisi Ziya Polat OSB'yi ziyaret etti

        YOZGAT (AA) - Vali Ziya Polat, Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), demir yolları, kara yolları ve tünellere sinyalizasyon gereçleri üreten firmayı ziyaret etti.

        Ziyarette fabrika yetkilerinden bilgi alan Vali Polat, çalışanlarla sohbet etti.

        Polat, ziyaret sonrası gazetecilere, firmanın tamamen yerli üretim yaptığını belirterek, Yozgat'a yatırım yaptıkları için yetkililere teşekkür etti.

        Firmanın kente yeni bir yatırım yapma konusunda çalışmalarının olduğunu aktaran Polat, "Yozgat artık üretimin de tam ortası olma yolunda ilerliyor. Yozgat OSB'de 3 binin üzerinde çalışanımız var. Boğazlıyan Fuat Oktay OSB'miz yüzde 100 doluluğa ulaştı. Bozok OSB'nin altyapısı bitti, arsa tahsisleri başladı." dedi.

        Polat, 3 OSB'de on bin istihdam hedeflediklerini anlatarak, "Yozgat, tarım ve hayvancılığının yanında üretim kenti olma yolunda da ilerliyor. Türkiye'nin tam ortasında doğunun batıya, kuzeyin güneye kavşak noktasında yer alıyor. Yüksek hızlı treni olan havalimanının inşaatı bitmek üzere olan özel bir il. Bunların hepsini iş insanlarımızın emrine sunmak, iş insanlarımızı burada rahat ettirmek için kalifiye eleman, normal personel bulmasına da her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Yatırımlarını Yozgat'a yapan iş insanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yozgat için, Türkiye için üretmeye devam." diye konuştu.

        Ziyarette Vali Polat'a Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç da eşlik etti.

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