Sorgun ve Yerköy'de Gaziler Günü törenle kutlandı Yozgat'ın Sorgun ve Yerköy ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat'ın Sorgun ve Yerköy ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sorgun'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene Kaymakam İhsan Emre Aydın, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Arslan, gaziler, askeri personel ve daire müdürleri katıldı.

Jandarma Astsubay Çavuş Feyzullah Yılmaz günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören, Sorgun Öğretmenevi’nde gaziler onuruna verilen yemekle sona erdi.

Yerköy ilçesinde de Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması ile başlayan tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile devam etti.

Kıbrıs gazisi Osman Özdemir, törende yaptığı konuşmada 19 Eylül Gaziler Günü’nün 102’inci yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

Tören sonrası Yerköy Şehit Aileleri Derneği ve şehitlik ziyaret edildi.

Törene, Kaymakam Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, İlçe Jandarma komutanı Üsteğmen Celal Çakaltepe, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.