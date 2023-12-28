Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır köy yolundaki çalışmaları inceledi

        Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır, Yukarı Karahacılı köy yolunda yürütülen çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır köy yolundaki çalışmaları inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır, Yukarı Karahacılı köy yolunda yürütülen çalışmaları inceledi.

        Kaymakam Bozkır, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Osman Kaya ve ilgili personel ile Yukarı Karahacılı köy yolunu gezerek, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

        Bozkır, yol çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla köylülerin ulaşım sorununun çözüleceğini söyledi.

        Yukarı Karahacılı köyü halkıyla da bir araya gelen Bozkır, vatandaşın sorunlarını dinledi.

        Bozkır, Yukarı Karahacılı köy yolunun 10 kilometre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde olacağını ifade ederek, yolun sıcak asfalt ile kaplanacağını aktardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Cani tekerlekli sandalye ile geldi!
        Cani tekerlekli sandalye ile geldi!
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Sorgun'da "İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları"nın ikincisi düzenlendi
        Sorgun'da "İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları"nın ikincisi düzenlendi
        Yozgat'ta kırağı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı
        Yozgat'ta kırağı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı
        Çandır'da doğal gaz çalışmaları devam ediyor
        Çandır'da doğal gaz çalışmaları devam ediyor
        Sorgun Belediyespor'da liderlik sevinci
        Sorgun Belediyespor'da liderlik sevinci
        Çekerek'te çiftçilere eğitim verildi
        Çekerek'te çiftçilere eğitim verildi
        Sarıkaya Belediyesinin 144 dairelik sosyal konut projesinin temeli atıldı
        Sarıkaya Belediyesinin 144 dairelik sosyal konut projesinin temeli atıldı