Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır köy yolundaki çalışmaları inceledi

Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır, Yukarı Karahacılı köy yolunda yürütülen çalışmaları inceledi.

Kaymakam Bozkır, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Osman Kaya ve ilgili personel ile Yukarı Karahacılı köy yolunu gezerek, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Bozkır, yol çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla köylülerin ulaşım sorununun çözüleceğini söyledi.

Yukarı Karahacılı köyü halkıyla da bir araya gelen Bozkır, vatandaşın sorunlarını dinledi.

Bozkır, Yukarı Karahacılı köy yolunun 10 kilometre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde olacağını ifade ederek, yolun sıcak asfalt ile kaplanacağını aktardı.