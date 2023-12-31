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        Yozgat'ta hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde köylerden ve bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:06
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        Yozgat'ta hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde köylerden ve bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde köylerden ve bağ evlerinden çeşitli eşyaların çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptığı araştırmalarda çalınan malzemelerin İ.K'nin bahçesinde olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan İ.K'nin evinde çalıntı jeneratör, su dinamosu, elektrik dengeleyicisi, römork, av tüfeği, 6 bıçak ve 3 pencere korkuluğu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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