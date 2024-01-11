Yozgat'ta 3 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı Yozgat'ın Sorgun ve Yerköy ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Yozgat'ın Sorgun ve Yerköy ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Sorgun'da bağ evlerinden güneş enerji paneli ve akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli İ.K'yi gözaltına aldı, çalıntı 8 güneş paneli, 4 akü ve 2 elektrik panosu ele geçirildi.

Yerköy ilçesinde de evden buzdolabı ve çapa makinesi çalındığı ihbarını değerlendiren jandarma, teknik takip sonucu şüpheliler C.B. ve M.İ'yi gözaltına aldı.

M.İ'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı buzdolabı ve çapa makinesi sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, C.B. ve M.İ. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.