Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı şah kartal tedavi edilecek
Yozgat'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan şah kartal tedavi altına alınacak.
Yozgat'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan şah kartal tedavi altına alınacak.
Kadışehri ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Örencik köyü yakınlarında bir kartalın hareketsiz olduğunu fark etti.
Yanına yaklaştıklarında kuşun uçamadığını gören ekiptekiler, hayvanı alarak Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne götürdü.
Şah kartalın tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.
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