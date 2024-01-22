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        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı şah kartal tedavi edilecek

        Yozgat'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan şah kartal tedavi altına alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:49 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:59
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        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı şah kartal tedavi edilecek
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        Yozgat'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan şah kartal tedavi altına alınacak.

        Kadışehri ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Örencik köyü yakınlarında bir kartalın hareketsiz olduğunu fark etti.

        Yanına yaklaştıklarında kuşun uçamadığını gören ekiptekiler, hayvanı alarak Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne götürdü.

        Şah kartalın tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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