Sorgun'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftülüğünce etkinlik düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, din görevlileri ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erhan, din görevlilerinin misyonu ve vizyonuna değindi.

Din görevlilerinin toplumda gerçekleştirecekleri faaliyetlerin önemini vurgulayan Erhan "Camiler, yalnızca ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda toplumun bir araya geldiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği mekanlardır. Din görevlileri de bu süreçte toplumun rehberleri olarak önemli bir misyon üstlenmektedir." dedi.