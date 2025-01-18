Yozgat'ta 64 bin 770 makaron ele geçirildi

Ekipler, iş yerlerinde 64 bin 770 makaron ve 83 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada bazı iş yerlerinde arama yaptı.

Yozgat'ınYerköy ilçesinde 64 bin 770 makaron ve 83 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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