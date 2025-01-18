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        Yozgat'ta 64 bin 770 makaron ele geçirildi

        Yozgat'ınYerköy ilçesinde 64 bin 770 makaron ve 83 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 09:51 Güncelleme: 18.01.2025 - 09:51
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        Yozgat'ta 64 bin 770 makaron ele geçirildi
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        Yozgat'ınYerköy ilçesinde 64 bin 770 makaron ve 83 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada bazı iş yerlerinde arama yaptı.

        Ekipler, iş yerlerinde 64 bin 770 makaron ve 83 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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