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        Yozgat'ta çıkan yangında 20 dönüm ekili alan zarar gördü

        –Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde tarlada çıkan yangında 20 dönüm ekili alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:11 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:16
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        Yozgat'ta çıkan yangında 20 dönüm ekili alan zarar gördü
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        –Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde tarlada çıkan yangında 20 dönüm ekili alan zarar gördü.

        İlçeye bağlı Kazankaya köyünde, henüz belirlenemeyen nedenle ekin ve arpa ekili tarlada yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, 20 dönüm ekili alan zarar gördü.

        Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada ise yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak tarımsal zararın meydana geldiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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