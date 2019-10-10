Yozgat’ın Çayıralan İlçesi’nde Belediye bünyesinde kurulan şirket aracılığı ile kadınlar tarafından üretilen yöresel ürünler, Türkiye pazarında satışa sunuluyor.

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde belediye tarafından kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi (ÇEKAŞ) ile ilçede bulunan kadınlar, turşudan reçele, yufka ekmeğinden kuru bakliyata varıncaya kadar birçok ürün üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ömer Codar, kurdukları şirket ile kadınlara yönelik istihdamı artırmayı amaçladıklarını ve kadınların ev ekonomilerine destek olmayı düşündüklerini söyledi.

Belediye’ye ait olan bir alanı kadınlarımıza tahsis ettik. burada turşusundan reçeline, yufka ekmeğinden kuru bakliyata varıncaya kadar onlarca ürünü organik bir şekilde üretip paketletip satılmasını sağlıyoruz. Tarlasında ürettiği ürünlerden, doğada yetişen bitkilere kadar toplayarak ek gelir elde etme imkanı bulan Çayıralan çiftçisi de, halkı da, bu uygulamadan çok memnun. Çayıralan yöresel ürünlerini burada üretip ilçemiz dışına pazarlıyoruz. 3 tane tandırda yufka ekmeği yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan kuşburnu alıyoruz. Kuşburnunu işliyoruz marmelat yapıyoruz. Pezik turşumuz vardır. Vatandaştan bahçesinde ekmiş olduğu peziğin fazlasını bize getiriyorlar ve bunları satın alıyoruz, bunları turşu yapıyoruz. Kadınlarımız orada almış olduğumuz ürünleri paketliyor, ambalajlıyor ya da mamul haline getirip ilçemiz dışına pazarlıyoruz. Bunu da PTT Kargo ile kapıda ödeme sistemiyle yapıyoruz. Kazanacağımız parayla Belediyemize kazanç sağlayacağız diye bir düşüncemiz yok. Sadece oradaki düşüncemiz kazandığımız parayla ihtiyacı olan ne kadar kadın çalıştırabiliriz. Sistemi de kurduk. Şükürler olsun sistemimiz de tıkır tıkır işliyor. Memleketimiz dışında yaşayan bu tip yöresel ürünlere hasretlik çeken insanların ayağına kadar da bunu götürüyoruz, pazarlamasını da yapıyoruz” dedi.

Çayıralanlı üretici kadınlar ise “Belediyemiz biz kadınlara sahip çıktı. Üretimimiz şu anda devam ediyor. İnşallah zaman içerisinde daha fazla ürün satarız, daha fazla para kazanırız, kazandığımızla ev ekonomimize destek oluyoruz. Burada yufka ekmek yapıyoruz, hamur kesiyoruz, turşu yapıyoruz. Bu ürünleri de Türkiye’nin dört bir yanına kargo ile gönderiyoruz” şeklinde konuştular.

YOZGAT 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:18

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.