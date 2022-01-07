Saraykent’te 4-6 yaş Kur’an kursu sayısı 8’e çıktı

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde Değerler Eğitimi ve Kur’an Kursları projesi kapsamında 46yaş grubu çocuklara yönelik açılan Kur’an kursu sayısı 2’den 8’e çıkarıldı.

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, İlçe Müftüsü Yasin Baykal ile Güldibi Mahallesinde bulunan 46 yaş Kur’an kursunda, Kur’anı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi alan çocukları ziyaret etti. Göreve geldiklerinde ilçede 2 olan Kur’an kursu sayısını 8’e çıkardıklarını belirten Kaymakam Açıkgöz, kursta eğitim gören çocukların sayısının da 105’ yükseldiğini söyledi.

Kaymakam Açıkgöz, “Saraykent’te üç ay gibi kısa bir zamanda iki olan 46 yaş kurs sayımızı, sekize yükselttik. Gelen talepleri karşılamak için köylerimizde dahi 46 yaş Kur’an kurslarımızı açtık. Bu çalışmalar kapsamında öğrenci sayımız, elhamdülillah 105’e ulaştı. Tabi bunu yeterli görmemiz mümkün değil. 46 Yaş Kur’an kursları projesi ülkemiz için çok önemli. Saraykent’in çocukları her yaşta her şeyin en iyisine layık. Ulaşım sıkıntısı yaşamadan herkesin kurslarımızdan faydalanması adına 8 farklı noktada 46 Yaş Kur’an kursu açtık” dedi.

Kursların açılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Kaymakam Açıkgöz, “Bizim için bir evladımız dahi çok kıymetli. Bugün Güldibi Mahallemizde Kur’anı Kerim okumayı kısa sürede öğrenen Miraç isimli yavrumuzun sevincini paylaşmaya geldik. Bu güzel yavrularımızla sohbet ettik. Çocuklarımızın nasıl güzel yetiştiklerine bizzat şahit olduk. 46 Yaş Kur’an Kurslarımız için emek veren tüm devlet büyüklerimizden ve sahada çaba harcayan hocalarımızdan Rabbimiz razı olsun. 46 Yaş Kur’an Kurslarına kayıtlı öğrenci sayısının artması için büyük emek veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Doğan’a ve İlçe Müftümüz Yasin Baykal’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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