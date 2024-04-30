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        Haberler Gündem Yozgat'ta 10 bin 130 makaron ele geçirildi - Güncel haberler

        Yozgat'ta 10 bin 130 makaron ele geçirildi

        Yozgat'ta jandarma ekiplerince 10 bin 130 dolu makaron, 3 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 9 elektronik sigara ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 20:43 Güncelleme: 30.04.2024 - 20:43
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        Yozgat'ta 10 bin 130 makaron ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde şüpheli H.D'nin iş yerinde kaçak makaron bulundurduğu ve sattığı bilgisine ulaştı.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 10 bin 130 tütün dolu makaron, 3 kilogram kıyılmış tütün ve 9 elektronik sigara ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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