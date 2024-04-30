Yozgat'ta 10 bin 130 makaron ele geçirildi
Yozgat'ta jandarma ekiplerince 10 bin 130 dolu makaron, 3 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 9 elektronik sigara ele geçirildi
Giriş: 30.04.2024 - 20:43 Güncelleme: 30.04.2024 - 20:43
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde şüpheli H.D'nin iş yerinde kaçak makaron bulundurduğu ve sattığı bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 10 bin 130 tütün dolu makaron, 3 kilogram kıyılmış tütün ve 9 elektronik sigara ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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