Yozgat’ın Saraykent ilçesinde bulunan ve ilçenin eski adına kaynaklık ettiği belirtilen Kara Mağara, İpek Yolu güzergâhındaki tarihi geçmişiyle dikkati çekiyor.

İlçe merkezine yaklaşık 2.5 kilometre mesafede yer alan Kara Mağara’nın, Saraykent’in geçmişteki ticari ve kültürel önemini yansıtan izler taşıdığı ifade ediliyor. Tarihi kaynaklar ve yöre halkının aktardığı bilgilere göre, İpek Yolu’nu kullanan kervanlar bölgede mola vererek doğal mağaraları barınak olarak kullandı.

Mağaraların içinde yakılan ateşler nedeniyle kaya yüzeylerinin karardığı, bu durumun zamanla bölgenin “Kara Mağara” olarak anılmasına neden olduğu belirtiliyor. İlçenin adının da bu mağaradan geldiği kaydediliyor.

Cumhuriyet döneminde Saraykent adını alan ilçe, günümüzde modern yerleşim yapısıyla öne çıkarken, eski adı Kara Mağara ise bölgenin tarihi kimliğini ve kültürel mirasını hatırlatmayı sürdürüyor.

İlçe sakinlerinden Halil İbrahim Dinçer, Kara Mağara’nın ilçenin geçmişindeki önemine dikkati çekerek, “Burası İpek Yolu üzerinde yer aldığı için gelip geçen insanlar mağaranın içinde ateş yakarmış. Ateşten çıkan dumandan dolayı içi kararmış. Bu nedenle ilçemizin ismini aldığı mağara olarak biliniyor” dedi.