        Yozgat'ta bulunan Kara Mağara'nın hikayesiyle dikkat çekiyor

        Yozgat'ta bulunan Kara Mağara, hikayesiyle dikkat çekiyor

        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bulunan Kara Mağara, bölgenin ticari ve kültürel önemini yansıtan izler taşıyor. Kara Mağara, İpek Yolu'nu kullanan kervanların mağara içinde yaktığı ateşlerin kaya yüzeylerini karartması nedeniyle bu isimle anılıyor

        Giriş: 02.01.2026 - 12:31 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:31
        Barınak olarak kullanılıyordu! Hikayesiyle dikkat çekiyor
        Yozgat’ın Saraykent ilçesinde bulunan ve ilçenin eski adına kaynaklık ettiği belirtilen Kara Mağara, İpek Yolu güzergâhındaki tarihi geçmişiyle dikkati çekiyor.

        İlçe merkezine yaklaşık 2.5 kilometre mesafede yer alan Kara Mağara’nın, Saraykent’in geçmişteki ticari ve kültürel önemini yansıtan izler taşıdığı ifade ediliyor. Tarihi kaynaklar ve yöre halkının aktardığı bilgilere göre, İpek Yolu’nu kullanan kervanlar bölgede mola vererek doğal mağaraları barınak olarak kullandı.

        Mağaraların içinde yakılan ateşler nedeniyle kaya yüzeylerinin karardığı, bu durumun zamanla bölgenin “Kara Mağara” olarak anılmasına neden olduğu belirtiliyor. İlçenin adının da bu mağaradan geldiği kaydediliyor.

        Cumhuriyet döneminde Saraykent adını alan ilçe, günümüzde modern yerleşim yapısıyla öne çıkarken, eski adı Kara Mağara ise bölgenin tarihi kimliğini ve kültürel mirasını hatırlatmayı sürdürüyor.

        İlçe sakinlerinden Halil İbrahim Dinçer, Kara Mağara’nın ilçenin geçmişindeki önemine dikkati çekerek, “Burası İpek Yolu üzerinde yer aldığı için gelip geçen insanlar mağaranın içinde ateş yakarmış. Ateşten çıkan dumandan dolayı içi kararmış. Bu nedenle ilçemizin ismini aldığı mağara olarak biliniyor” dedi.

