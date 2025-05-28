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        Haberler Gündem Yozgat'ta kafede yangın çıktı - Güncel haberler

        Yozgat'ta kafede yangın çıktı

        Yozgat'ta bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 23:19 Güncelleme: 28.05.2025 - 23:19
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        Yozgat'ta kafede yangın çıktı
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        Medrese Mahallesi Kültür Sokak'taki bir kafenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kafedekilerin dışarıya çıktığı yangında, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Yaralının olmadığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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