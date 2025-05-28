Yozgat'ta kafede yangın çıktı
Yozgat'ta bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 28.05.2025 - 23:19 Güncelleme: 28.05.2025 - 23:19
Medrese Mahallesi Kültür Sokak'taki bir kafenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kafedekilerin dışarıya çıktığı yangında, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yaralının olmadığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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